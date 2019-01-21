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В Мексике число жертв пожара на трубопроводе превысило 80 человек

Происшествия

В больницах находятся 58 пострадавших

Мехико, 21 января 2019, 04:47 — REGNUM  В результате взрыва и пожара на трубопроводе в мексиканском штате Идальго погибли 85 человек. Об этом сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Мексики Хорхе Алькосер.

Он напомнил, что утром 20 января было объявлено о 79 погибших, однако скончались еще шесть человек. Общее число жертв трагедии достигло 85.

В больницах находятся 58 пострадавших, добавил министр. Оплатить лечение раненых и похороны жертв пообещали мексиканские власти.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 18 января в районе Тлауэлильпан произошел взрыв и пожар на месте незаконной врезки в трубопровод Туспан-Тула. В этот момент сотни людей сливали из трубопровода горючее.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 79

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