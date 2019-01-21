На Камчатке насмерть сбили девушку на «ватрушке»

Петропавловск-Камчатский, , 04:36 — REGNUM В Усть-Камчатском районе катавшаяся на тюбинге 19-летняя девушка погибла под колесами автомобиля. Об этом сообщает 21 января пресс-служба УМВД по Камчатскому краю.

Смертельный инцидент случился 20 января в 02:50 по местному времени (19 января в 17:50 мск) в 40 км от поселка Ключи. Девушка каталась на «ватрушке», прицепленной тросом к автомобилю Daihatsu Rugger, за рулем которого находился не имеющий водительских прав 29-летний мужчина.

На повороте трос отцепился, и тюбинг оказался на встречной полосе. Там на него наехал Nissan Primera под управлением пьяной местной жительницы. Находившаяся за рулем 25-летняя женщина бросила сбитую девушку на дороге, а позже съехала в кювет на трассе Мильково — Ключи — Усть-Камчатск.

От полученных травм сбитая машиной девушка погибла. Полиция проводит проверку по факту ДТП, устанавливаются подробности случившегося.

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