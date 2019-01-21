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Под Ульяновском при хлопке бытового газа пострадал человек

Происшествия

Взрыв не привел к нарушению конструкций жилого дома

Ульяновск, 21 января 2019, 00:37 — REGNUM  Хлопок бытового газа произошел в многоэтажном доме в рабочем поселке Ишеевка Ульяновской области. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по региону.

Инцидент случился 20 января в 20:40 по местному времени (19:40 мск) в квартире на первом этаже. По предварительным данным, пострадал один человек.

Отмечено, что взрыв не привел к нарушению конструкций жилого дома. Выясняется причина ЧП. На месте работали девять спасателей с привлечением четырех единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года утечка бытового газа, которая повлекла за собой пожар и взрыв, произошла в Тереньгульском районе Ульяновской области. В результате произошли обрушения в шлакоблочном здании, под завалами погиб один человек.

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Взрывы бытового газа
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