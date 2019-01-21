В Пензенской области девятилетний мальчик погиб на реке

Пенза, , 00:21 — REGNUM Двое детей провалились под лед, гуляя у реки в Бессоновском районе Пензенской области. Один из них смог выбраться на берег, второй — погиб, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Трагедия произошла днем 20 января в селе Грабово. Двенадцатилетний и девятилетний мальчики пришли на берег реки Суры и вышли на лед. Оба они провалились в воду. Старшему удалось выбраться из реки, его младший товарищ утонул.

Пострадавший ребенок госпитализирован. Тело погибшего мальчика достали из реки спасатели. По факту гибели ребенка проводится проверка, точную причину смерти установит экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тверской области трактор ушел под лед на реке Медведица. Внутри находились три человека, спастись смог лишь один из них.

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