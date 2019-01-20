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СКР проводит проверку по факту смерти женщины при пожаре в Москве

Происшествия

Трагедия произошла в воскресенье, 20 января, в квартире одного из жилых домов на ул. Стартовая

Москва, 20 января 2019, 23:46 — REGNUM  По факту гибели женщины в результате пожара на северо-востоке Москвы проводится проверка. Об этом «Агентству Москва» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России (СКР) по столице Юлия Иванова.

Трагедия произошла в воскресенье, 20 января, в квартире одного из жилых домов на ул. Стартовая.

«По факту смерти 73-летней женщины … проводится доследственная проверка, — сказала Иванова. — В рамках проверки будут проведены судебные экспертизы».

Ранее источник «Агентства Москва» в экстренных службах города сообщил, что на северо-востоке столицы в одной из квартир жилого многоэтажного дома на ул. Стартовая в районе Лосиноостровский произошел пожар.

По последним данным, в результате ЧП погиб один человек.

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Пожары в жилых домах
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