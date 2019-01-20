Более 20 авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы

Москва, , 23:37 — REGNUM В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 20 авиарейсов. Об этом свидетельствуют в воскресенье, 20 января, данные онлайн-сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 23:30 мск, во «Внуково» 5 рейсов задержано; в «Шереметьево» 7 рейсов задержано; в «Домодедово» 1 рейс задержан, 11 отменено.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-центр столичного главка МЧС РФ предупредили о сильном ветре, снегопадах и метелях в городе. Сообщалось, что местами также возможна гололедица.

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