Пожар произошел в жилом многоэтажном доме в Москве

Москва, , 20:45 — REGNUM На северо-востоке Москвы в одной из квартир жилого многоэтажного дома произошел пожар. Об этом сообщил «Агентству Москва» источник в экстренных службах города.

ЧП произошло в воскресенье, 20 января, на ул. Стартовая в районе Лосиноостровский. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек.

«Обнаружен (в квартире) погибший, — рассказал источник. — Возгорание ликвидировано».

В настоящее время выясняется причина пожара.

Читайте также: Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Краснодаре

А также: В результате пожара в Куршевеле погибли минимум два человека