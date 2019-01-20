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Пожар произошел в жилом многоэтажном доме в Москве

Происшествия

В настоящее время выясняется причина пожара

Пожар произошел в жилом многоэтажном доме в Москве
Иллюстрация: Moscow.mchs.ru
Пожарные

Москва, 20 января 2019, 20:45 — REGNUM  На северо-востоке Москвы в одной из квартир жилого многоэтажного дома произошел пожар. Об этом сообщил «Агентству Москва» источник в экстренных службах города.

ЧП произошло в воскресенье, 20 января, на ул. Стартовая в районе Лосиноостровский. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек.

«Обнаружен (в квартире) погибший, — рассказал источник. — Возгорание ликвидировано».

В настоящее время выясняется причина пожара.

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Пожары в жилых домах
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