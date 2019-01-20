В Магнитогорске снесли поврежденную при обрушении подъезда стену дома

Магнитогорск, Челябинская область, , 20:23 — REGNUM Поврежденную взрывом стену дома в городе Магнитогорске Челябинской области демонтировали специалисты. Об этом сообщил гендиректор АО «Р.В.С.» (проводит демонтажные работы) Юрий Овчаров в интервью РИА Новости.

«Демонтажные работы (на месте ЧП в Магнитогорске) идут в штатном режиме», — сказал источник.

По его словам, 20 января специалисты демонтировали поврежденную стену между 7 и 8 подъездами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 декабря 2018 г. в Магнитогорске в результате взрыва обрушился седьмой подъезд десятиэтажного жилого дома. В результате инцидента погибли 39 человек, в том числе шестеро детей.

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