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В Магнитогорске снесли поврежденную при обрушении подъезда стену дома

Происшествия

31 декабря 2018 г. в Магнитогорске в результате взрыва обрушился седьмой подъезд десятиэтажного жилого дома

В Магнитогорске снесли поврежденную при обрушении подъезда стену дома
Иллюстрация: Mchs.gov.ru
ЧС в Магнитогорске

Магнитогорск, Челябинская область, 20 января 2019, 20:23 — REGNUM  Поврежденную взрывом стену дома в городе Магнитогорске Челябинской области демонтировали специалисты. Об этом сообщил гендиректор АО «Р.В.С.» (проводит демонтажные работы) Юрий Овчаров в интервью РИА Новости.

«Демонтажные работы (на месте ЧП в Магнитогорске) идут в штатном режиме», — сказал источник.

По его словам, 20 января специалисты демонтировали поврежденную стену между 7 и 8 подъездами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 декабря 2018 г. в Магнитогорске в результате взрыва обрушился седьмой подъезд десятиэтажного жилого дома. В результате инцидента погибли 39 человек, в том числе шестеро детей.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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