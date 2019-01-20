В Челябинской области в ДТП пострадали 11 человек

Челябинск, , 19:14 — REGNUM В Челябинской области перевернулся микроавтобус с пассажирами. Об этом сообщает ГТРК «Южный Урал».

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в воскресенье, 20 января, в Кунашакском районе. По последним данным, в результате инцидента пострадали 11 человек.

В настоящее время выясняются причины происшествия. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель микроавтобуса, который не справился с управлением.

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