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В Челябинской области в ДТП пострадали 11 человек

Происшествия

В настоящее время выясняются причины происшествия

Челябинск, 20 января 2019, 19:14 — REGNUM  В Челябинской области перевернулся микроавтобус с пассажирами. Об этом сообщает ГТРК «Южный Урал».

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в воскресенье, 20 января, в Кунашакском районе. По последним данным, в результате инцидента пострадали 11 человек.

В настоящее время выясняются причины происшествия. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель микроавтобуса, который не справился с управлением.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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