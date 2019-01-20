Воскресенье, 20 Января 2019 года
17:12:17 МСК

В ДНР взяли в плен бойца ВСУ

Происшествия

Украинский военнослужащий, находившийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, самостоятельно приблизился к позициям Народной милиции ДНР

В ДНР взяли в плен бойца ВСУ
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
ВСУ

Донецк, 20 января 2019, 16:58 — REGNUM  Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) взят в плен «несколько дней назад» у линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил начальник пресс-службы Управления НМ ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, украинский военнослужащий, находившийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, самостоятельно приблизился к позициям Народной милиции ДНР и был задержан.

Безсонов отметил, что сведения о подготовке ВСУ к наступательным действиям в Донбассе подтвердились во время общения с пленным.

«Подтвердилась информация о том, что командование Украины намеревалось возобновить активную фазу боевых действий (в Донбассе)», — заявил начальник пресс-службы.

20 января 2019 г. пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщила, что военнослужащие ВСУ за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня шесть раз.

Читайте также: ДНР: ВСУ за минувшие сутки шесть раз нарушили режим перемирия

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить