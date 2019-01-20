В ДНР взяли в плен бойца ВСУ

Донецк, , 16:58 — REGNUM Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) взят в плен «несколько дней назад» у линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил начальник пресс-службы Управления НМ ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, украинский военнослужащий, находившийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, самостоятельно приблизился к позициям Народной милиции ДНР и был задержан.

Безсонов отметил, что сведения о подготовке ВСУ к наступательным действиям в Донбассе подтвердились во время общения с пленным.

«Подтвердилась информация о том, что командование Украины намеревалось возобновить активную фазу боевых действий (в Донбассе)», — заявил начальник пресс-службы.

20 января 2019 г. пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщила, что военнослужащие ВСУ за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня шесть раз.

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