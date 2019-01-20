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В Чечне без электричества остались более 120 тыс. человек

Происшествия

Ведутся аварийно-восстановительные работы

Грозный, 20 января 2019, 16:42 — REGNUM  Около 122 500 человек остались без энергоснабжения в Урус-Мартановском районе в Чечне. Об этом 20 января сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.

Сообщается, что отключение произошло в 13:39 по местному времени в результате срабатывания защит из-за неисправности на подстанции.

Без электроснабжения остались бытовые потребители Урус-Мартановского района (около 122 500 человек). Мощность отключённых потребителей составляет 29 МВт.

Температура наружного воздуха в районе отключения электроэнергии составляет 8 градусов тепла.

В данный момент специалистами ведутся аварийно-восстановительные работы.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аварии на подстанции города Арсеньева в Приморском крае, из-за которой осталось без электроснабжения 19 тысяч человек.

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