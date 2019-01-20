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Частный самолёт совершил жёсткую посадку в Марий Эл

Происшествия

Пострадали два пилота

Частный самолёт совершил жёсткую посадку в Марий Эл
Иллюстрация: Mchs.gov.ru
Аварийная посадка

Йошкар-Ола, 20 января 2019, 15:59 — REGNUM  Частный двухместный легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку возле железной дороги неподалёку от посёлка Шелангер в Марий Эл. Об этом 20 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о вынужденной посадке самолёта поступило в ГУ МЧС в 11:28 мск. Инцидент произошёл в трёх километрах южнее посёлка Шелангер Звениговского района, возле железной дороги.

В результате происшествия погибших нет, возгорания не произошло, железнодорожные пути и инфраструктура повреждены не были. Оба пилота смогли самостоятельно обратиться за помощью.

Пилоты были госпитализированы с травмами различной степени тяжести в лечебные учреждения городов Волжск и Йошкар-Ола.

Для ликвидации последствий происшествия были привлечены 29 человек и девять единиц техники.

Начато расследование обстоятельств инцидента. Транспортная прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства безопасности полетов и законности использования воздушного пространства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ЧП с вертолётом в Томской области. Здесь в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 пострадали пять человек, трое пострадавших были госпитализированы.

Читайте ранее в этом сюжете: ЧП с вертолётом в Томской области: известно о состоянии пострадавших

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Авиапроисшествия
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