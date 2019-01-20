Сход лавин в Швейцарии стал причиной гибели двух человек

Берн, , 15:32 — REGNUM Два человека погибли, четверо получили травмы в результате схода лавин в Швейцарии. Об этом 20 января сообщает Швейцарское телеграфное агентство (ATS).

По данным агентства, инциденты произошли 19 января на альпийских курортах в Шармее в кантоне Фрибур и в Шато-д'Э в кантоне Во.

В Шармее лавина обрушилась на группу из 14 лыжников. Снежной массой были унесены три человека. Всех троих извлекли спасатели, при этом сообщается, что один человек погиб, двое других были отправлены вертолётом в медучреждение. Начато расследование причин и обстоятельств произошедшего.

В Шато-д'Э обрушившаяся на группу из семи человек лавина погребла троих лыжников. Отмечается, что помощь прибыла очень оперативно, но, несмотря на это, одного из унесённых лавиной спасти не удалось. Двоих лыжников спасатели оправили в Шато-д'Э для прохождения медицинского обследования: у пострадавших были лёгкие травмы.

Власти Швейцарии, в связи с этими происшествиями, напомнили гражданам о лавиноопасности и настоятельно рекомендовали гражданам при выборе лыжных маршрутов обращать особое внимание на информационные бюллетени Федерального института изучения снега и лавин.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возросшей лавиноопасности в горах Крыма. ГУ МЧС региона попросило любителей горного отдыха воздержаться от походов в горы.

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