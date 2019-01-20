На байкальском острове Ольхон сгорело здание бывшего рыбного завода

Иркутск, , 15:15 — REGNUM Здание бывшего рыбзавода сгорело на острове Ольхон на озере Байкал. Об этом 20 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

Неэксплуатируемое здание бывшего рыбзавода расположено на острове Ольхон в посёлке Хужир на озере Байкал. Летом часть помещений завода использовались как общежитие для сезонных рабочих. Также на территории рыбзавода находится отель «Порт Ольхон».

Возгорание произошло днём 20 января. Общая площадь пожара составила 1950 кв. метров. Борьба с огнём осложнялась шквалистым ветром, порывами до 31 метра в секунду, который разносил пожар. Из-за ветра была угроза возгорания стоящих рядом жилых домов, но пожарным удалось предотвратить распространение пожара.

В результате пожара сгорели часть помещений на территории бывшего рыбзавода и часть номерного фонда отеля «Порт Ольхон». В результате пожара никто не пострадал.

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