От отравления угарным газом в Бугульме погиб ребёнок

Казань, 20 января 2019, 14:35 — REGNUM Один взрослый и двое детей отравились угарным газом в городе Бугульма в Татарии. Об этом 20 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
Сообщается, что данные об отравлении людей угарным газом поступили в ГУ МЧС в 22:15 мск 19 января. Инцидент произошёл в квартире жилого дома по улице Белинского в Бугульме.
Двоих пострадавших — мужчину 1978 года рождения и мальчика 2001 года рождения госпитализировали в центральную районную больницу Бугульмы. Ещё один ребёнок, мальчик 2005 года рождения, погиб.
Мужчина находится в состоянии комы, состояние пострадавшего ребёнка оценивается как отравление средней степени тяжести.
ПРичины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте инцидента работают специалисты газовой службы.
Ранее ИА REGNUM сообщало об отравлении семи человек, включая четверых детей, угарным газом в Перми. Все пострадавшие были госпитализированы
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