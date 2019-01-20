От отравления угарным газом в Бугульме погиб ребёнок

Казань, , 14:35 — REGNUM Один взрослый и двое детей отравились угарным газом в городе Бугульма в Татарии. Об этом 20 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщается, что данные об отравлении людей угарным газом поступили в ГУ МЧС в 22:15 мск 19 января. Инцидент произошёл в квартире жилого дома по улице Белинского в Бугульме.

Двоих пострадавших — мужчину 1978 года рождения и мальчика 2001 года рождения госпитализировали в центральную районную больницу Бугульмы. Ещё один ребёнок, мальчик 2005 года рождения, погиб.

Мужчина находится в состоянии комы, состояние пострадавшего ребёнка оценивается как отравление средней степени тяжести.

ПРичины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте инцидента работают специалисты газовой службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отравлении семи человек, включая четверых детей, угарным газом в Перми. Все пострадавшие были госпитализированы

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