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Семь человек госпитализированы в Перми после отравления угарным газом

Происшествия

Среди пострадавших четверо детей

Пермь, 20 января 2019, 13:46 — REGNUM  Семь человек отравились угарным газом в частном доме в Перми. Об этом 20 января сообщила пресс-служба администрации города.

Инцидент произошёл в жилом частном доме спечным отоплением на улице Оверятской в Индустриальном районе города.

Все пострадавшие были госпитализированы с лёгкой степенью отравления угарным газом. Среди пострадавших четверо детей.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Идёт расследование.

По предварительным данным, причиной произошедшего стало неисправное печное отопление.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отравлении уганым газом пяти человек, в том числе троих детей, в подмосковной Балашихе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Балашихе угарным газом отравились пять человек

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Отравления угарным газом
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