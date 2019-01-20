На севере Свердловской области пропали две туристки

Екатеринбург, , 12:51 — REGNUM В Свердловской области без вести пропали две туристки из Екатеринбурга. Идут поиски, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Женщины в составе туристической группы из пяти человек вышли 19 января с турбазы «Серебрянский камень» в район Сухогорского (Казанского) камня. Известно, что тургруппа не была зарегистрирована у спасателей.

В поисках участвуют 26 человек, также задействовано 11 единиц техники. В район поисков направлена группа спасателей из Екатеринбурга.