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На севере Свердловской области пропали две туристки

Происшествия

Идут поиски

Екатеринбург, 20 января 2019, 12:51 — REGNUM  В Свердловской области без вести пропали две туристки из Екатеринбурга. Идут поиски, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Женщины в составе туристической группы из пяти человек вышли 19 января с турбазы «Серебрянский камень» в район Сухогорского (Казанского) камня. Известно, что тургруппа не была зарегистрирована у спасателей.

В поисках участвуют 26 человек, также задействовано 11 единиц техники. В район поисков направлена группа спасателей из Екатеринбурга.

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