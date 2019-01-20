В результате пожара в Куршевеле погибли минимум два человека

Куршевель, Франция, , 13:40 — REGNUM По меньшей мере два человека погибли, 22 пострадали во время пожара на горнолыжном курорте Куршевель, расположенном во французских Альпах. Об этом 20 января сообщил телеканал BFM.

По данным телеканала, огонь вспыхнул в 04:30 утра по местному времени (06:30 мск) в здании, где проживали сезонные рабочие. Четырёхэтажное здание, где на момент пожара проживали около 60 человек, находится в центре курорта, на набережной Круазетт.

Возгорание произошло на третьем этаже здания. Причина возгорания неизвестна. Прибывшие на место пожара спасатели эвакуировали всех живших в здании.

Сообщается, что несколько человек выпрыгнули с балкона, спасаясь от огня.

Для тушения пожара были привлечены более 70 пожарных. Около восьми утра пожар был локализован.

На данный момент сообщается о двух погибших и 22 пострадавших, четверо из пострадавших в тяжёлом состоянии. Они были госпитализированы.

На месте работают спецслужбы, причины и обстоятельства пожара выясняются.

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