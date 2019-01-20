Военно-Грузинская дорога закрыта для автотранспорта до особого распоряжения

Владикавказ, , 11:54 — REGNUM Всем видам автотранспортных средств запрещено движение по Военно-Грузинской дороге на выезд из Российской Федерации. Об этом 20 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Северной Осетии.

Движение закрыто на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс на выезд из России в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии.

Уточняется, что данное распоряжение продиктовано невозможностью обеспечить безопасный проезд автотранспортных средств, а также в связи с рекомендациями приграничной службы Грузии.

Проезд по автотрассе будет закрыт до особого распоряжения. ГУ МЧС РФ по региону настоятельно рекомендует водителям воздержаться от поездок в данном направлении.

Стоит отметить, что из-за неблагоприятных погодных условий Военно-Грузинская автодорога уже не раз перекрывалась для всех видов автотранспорта. Это вызывает скапливание автранспорта на пунктах пропуска. Ранее ИА REGNUM сообщало о 234 автомобилях, которые скопились у пункта пропуска на Военно-Грузинской дороге со стороны России в ожидании открытия трассы.

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