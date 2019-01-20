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Без тепла в Барнауле остались более 50 домов и соцобъекты

Происшествия

Произошел прорыв теплотрассы

Без тепла в Барнауле остались более 50 домов и соцобъекты
Иллюстрация: Barnaul.org
Ремонт теплосети в Барнауле

Барнаул, 20 января 2019, 07:38 — REGNUM  В Барнауле из-за прорыва трубопровода горячей воды и отопления без тепла остались более 50 многоквартирных домов. Об этом сегодня, 20 января, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

Произошел прорыв теплотрассы на трубопроводе диаметром 300 миллиметров. Из-за этого без теплоснабжения о горячей воды остались 52 жилых многоквартирных дома, четыре детских сада, детская больница, колледж и две школы.

На месте прорыва теплотрассы уже прибыли аварийные бригады. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Уточняется, что без тепла остались многоквартирные дома и социальные объекты в районе улицы Горно-Алтайской.

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