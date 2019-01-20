Тела двух летчиков Су-34 были опутаны частями парашютной системы

Южно-Сахалинск, , 00:37 — REGNUM Погибших летчиков двух Су-34, столкнувшихся над акваторией Японского моря, нашли опутанными парашютами и стропами. Об этом сообщает портал 47news, ссылаясь на экстренные службы Сахалинской области.

В районе, где произошло ЧП, вели промысел несколько рыболовных траулеров. Они получили сообщение Минобороны о пропаже четырех человек.

После нескольких часов поисков на борт одного из траулеров подняли спасательный плот, а также «связанное фалом тело пилота в «лётном» шлеме, гидротермокостюме и с пристегнутым парашютом». Позже на борт траулера подняли другой плот с телом летчика, опутанным парашютом и стропами. Оба тела с траулера забрал вертолет Ми-8 обороного ведомства.

Ранее, вскоре после начала поисков, одного из членов экипажей самолетов — штурмана — поднял на борт военный вертолет. Летчик был жив и находился в удовлетворительном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 18 января по местному времени самолёты Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО коснулись друг друга в воздухе во время учебно-тренировочного полёта. Всего в воздухе находились четыре летчика. Один из них был найден живым, двое — погибшими. Поиски еще одного летчика продолжаются.

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