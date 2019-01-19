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В Балашихе угарным газом отравились пять человек

Происшествия

В настоящее время выясняются причины происшествия

Балашиха, Московская область, 19 января 2019, 20:38 — REGNUM  В Подмосковье в частном доме отравились угарным газом пять человек, включая троих детей. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.

ЧП произошло в субботу, 19 января, в Балашихе.

«Поступило сообщение об отравлении людей угарным газом… — рассказал источник. — Пять человек доставили в центральную районную больницу».

По его словам, четырех человек — мужчину и троих детей — после осмотра отпустили домой. Женщина в настоящее время остаётся в больнице.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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Отравления бытовым газом
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