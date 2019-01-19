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20 участников протестов «жёлтых жилетов» задержали в Париже

Происшествия

19 января во Франции проходит десятая по счету масштабная акция протеста «желтых жилетов»

Париж, 19 января 2019, 19:54 — REGNUM  20 человек, принимавших участие в акциях протестов «жёлтых жилетов», задержаны в Париже. Об этом информирует BFMTV со ссылкой на полицию.

«20 человек задержаны в Париже за ношение запрещенного оружия», — говорится в сообщении.

Напомним, что власти города для обеспечения безопасности мобилизовали более пяти тысяч полицейских и жандармов.

Как передавало ИА REGNUM, 19 января во Франции проходит десятая по счету масштабная акция протеста «желтых жилетов», которые выступают против политики президента страны Эммануэля Макрона и его правительства.

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Протесты во Франции
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