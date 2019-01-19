Суббота, 19 Января 2019 года
18:19:27 МСК

В Калужской области задержан мужчина, подозреваемый в подкупе полицейского

Происшествия

Подозреваемому в коррупционном преступлении грозит наказание до 12 лет лишения свободы

Калуга, 19 января 2019, 18:19 — REGNUM  Прокуратурой Обнинска в Калужской области признано законным решение о возбуждении уголовного дела в отношении 45-летнего жителя города Санкт-Петербург, подозреваемого в даче взятки должностному лицу городского отдела по вопросам миграции.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Обнинска Калужской области Даниил Власов, следствием установлено, что работник коммерческой организации из Санкт-Петербурга, вечером 9 января 2019 г. передал сотруднику миграционной службы Обнинска, действующему в рамках оперативных мероприятий, взятку в виде финансовых средств в сумме 175 тыс. рублей, связанной с вопросами привлечения коммерческой организации к административной ответственности.

В настоящее время органами предварительного следствия задержан подозреваемый в данном преступлении. Жителю северной столицы грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

Читайте также: В Оренбуржье арестован первый замглавы района

А также: На севере Казахстана главу района оштрафовали на $58 тыс. за взятку

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить