В Калужской области задержан мужчина, подозреваемый в подкупе полицейского

Калуга, , 18:19 — REGNUM Прокуратурой Обнинска в Калужской области признано законным решение о возбуждении уголовного дела в отношении 45-летнего жителя города Санкт-Петербург, подозреваемого в даче взятки должностному лицу городского отдела по вопросам миграции.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Обнинска Калужской области Даниил Власов, следствием установлено, что работник коммерческой организации из Санкт-Петербурга, вечером 9 января 2019 г. передал сотруднику миграционной службы Обнинска, действующему в рамках оперативных мероприятий, взятку в виде финансовых средств в сумме 175 тыс. рублей, связанной с вопросами привлечения коммерческой организации к административной ответственности.

В настоящее время органами предварительного следствия задержан подозреваемый в данном преступлении. Жителю северной столицы грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

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