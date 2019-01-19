СКР проводит проверку по факту избиения двух школьниц в Мурманской области

Кандалакша, Мурманская область, , 16:18 — REGNUM Проверку информации об избиении двух школьниц сверстницами в Мурманской области начало следственное управление СК РФ по региону. Об этом 19 января сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, в социальных сетях и в СМИ были распространены сведения об избиении двух пятиклассниц в городе Кандалакше группой сверстников за то, что одна из потерпевших заступилась за свою одноклассницу.

По фактам, изложенным в СМИ и соцсетях была инициирована процессуальная проверка. В ходе проверки запланировано установление личностей всех участников данного инцидента и обстоятельств, приведших к совершению подростками противоправных действий.

Будут опрошены все участники происшествия, их родители, возможные очевидцы и все причастные лица. Также будут назначены необходимые экспертизы, установлена степень травм, полученных пострадавшими.

По результатам проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям несовершеннолетних, а также действиям их родителей либо опекунов по факту ненадлежащего выполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Ход проведения проверки взят под контроль руководством СУ СК РФ по Мурманской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало об избиении учительницы в одной из школ в Сызрани. В избиении подозревается ученик этой же школы, у которого ранее был конфликт с педагогом.

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