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Все службы Сочи переведены в режим повышенной готовности

Происшествия

Причной послужили неблагоприятные прогнозы метеорологов

Сочи, Краснодарский край, 19 января 2019, 15:57 — REGNUM  В режим повышенной готовности были переведены все службы города-курорта Сочи в Краснодарском крае. Это было сделано по поручению главы администрации Сочи, сообщает 19 января пресс-служба администрации города.

Подобные меры вызваны прогнозами метеорологов. По данным метеорологической службы города-курорта в течение суток, начиная с вечера 19 января и в течение последующих суток, в предгорной и горной зонах курорта ожидаются осадки в виде снега, местами мокрого.

Возможно налипание мокрого снега на деревья и провода, на дорогах ожидается гололедица.

Гостям и жителям курорта настоятельно рекомендовано принять все возможные меры для сохранения личного имущества, без необходимости не использовать личный транспорт, помнить о наличии зимней либо всесезонной резины на колёсах автомобиля.

Кроме того, спасатели напоминают, что в городе продолжает действовать экстренное предупреждение о лавиноопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сходе лавины в горах Сочи на дороге Роза-Хутор — кордон Пслух. В результате схода в снежном плену оказались три автомобиля и 14 человек. Все они были вызволены спасателями.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сочи ликвидировали последствия схода лавины на трассу

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