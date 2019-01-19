Упавшая с крыши снежная наледь в Мценске травмировала ребёнка

Мценск, Орловская область, , 14:10 — REGNUM Ребёнок 11-ти лет был госпитализирован в городе Мценске Орловской области после падения на него куска льда с крыши. Об этом 19 января сообщила пресс-служба СУ следственного комитета РФ по региону.

По данным СУ СК РФ, инцидент произошёл 18 января на улице Мира в городе Мценске. Упавшая с крыши снежная наледь упала на мальчика 11 лет. Ребёнок был госпитализирован с переломом ключицы.

По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям сотрудников коммунальных служб, несущих ответственность за участок территории, где произошёл инцидент.

В данный момент идут следственные действия, призванные установить все прчины и обстоятельства произошедшего, изъята нужная документация в управляющей компании, назначены необходимые экспертные исследования.

Ранее ИА REGNUM сообщало оситуации в Калуге, где управляющие компании не справляются с последствиями снегопадов в виде гололёда во дворах и наледей на крышах домов. Нерадивое отношение к очистке территорий от льда и снега приводит к увеличению количества людей, травмированных при перемещении по неубранной территории.

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