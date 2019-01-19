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Во время пожара в Крыму погибли два человека

Происшествия

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём

Судак, Крым, 19 января 2019, 13:19 — REGNUM  Два человека погибли во время пожара в частном жилом доме в селе Ворон под Судаком в Крыму. Об этом 19 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ Республики Крым.

Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС по региону в пятницу около 20:00 по местному времени. По прибытии на место пожарные установили, что горит комната в частном одноэтажном жилом доме. При этом была непосредственная угроза распространения огня на остальные помещения дома, а также на хозяйственные постройки, находящиеся в непосредственной близости с ним.

Пожарные смогли предотвратить распространение огня и ликвидировать его в течение получаса. Огём была полностью уничтожена комната площадью 25 кв. метров.

На месте пожара были обнаружены двое погибших.

По предварительной версии, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём. Окочательную причину пожара и гибели людей установят эксперты. В данное время ведутся доследственные мероприятия, назначены необходимые экспертные исследования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате пожара в многоэтажном жилом доме в Краснодаре. Предварительной причиной названо неосторожное обращение с огнём.

Читайте ранее в этом сюжете: Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Краснодаре

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Пожары в жилых домах
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