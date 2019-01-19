Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Краснодаре

Краснодар, , 13:14 — REGNUM Два человека погибли в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Краснодаре. Об этом 19 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Пожар произошёл утром 19 января в шестиэтажном многоквартирном жилом доме по улице Есенина в Краснодаре. Возгорание случилось в квартире на шестом этаже, площадь возгорания составила 80 кв. метров.

После ликвидации пожара огнеборцами были обнаружены тела двух мужчин. Один из погибших был владельцем помещения. По полученной информации, ранее погибшие задерживались полицией за нарушение общественного порядка и распитие алкогольных напитков.

По факту гибели людей проводится доследственная проверка, назначены судебно-медицинские экспертизы. В качестве предварительной причины пожара и гибели людей называется неосторожное обращение с огнём.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в жилом доме в Краснодаре. Информация о пожаре была получена в 05:31, а в 06:57 пожар был полностью ликвидирован. 50 человек были эвакуированы из горящего дома.

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