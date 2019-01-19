СК Пермского края начал проверку участия должностных лиц в незаконной охоте

Пермь, , 12:58 — REGNUM Проверку информации об участии должностных лиц в незаконной охоте проводит Следственный комитет РФ по Пермскому краю. Об этом 19 января сообщает ИА «Местное время».

Проверка была начата после публикации в СМИ фото, на которых глава Юксеевского сельского поселения Кочевского района Пермского края Василий Утробин и бывший топ-менеджер крупной энергетической компании Николай Илюшин позируют рядом с убитыми животными. На одном из кадров они сняты рядом убитым возле берлоги медведем, на других — сфотографированы с р убитой рысью.

При этом охота на бурого медведя в спячке является противозаконной, а для охоты на рысь, по утверждению СМИ, у охотников не было лицензии.

Опубликованные снимки охотников с трофеями вызвали сильный общественный резонанс. Жители региона потребовали у правоохранительных органов наказать должностных лиц за незаконную охоту.

Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю Ирина Незнамова заверила, что ведомство начало доследственную проверку по факту законности охоты должностных лиц.

Ранее ИА REGNUM сообщало о публикации в сети интернет петиции, требующей отставки главы Иркутской области Сергея Левченко за жестокое убийство спящего в берлоге медведя. По факту незаконной охоты на медведя управление МВД РФ по Иркутской области, возбудило уголовное дело.

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