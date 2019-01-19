Жителям города Сибай начали выдавать средства защиты от смога

Сибай, Башкирия, , 12:37 — REGNUM Медицинские маски и активированный уголь начали выдавать жителям города Сибай в Башкирии. Об этом 19 января сообщила прес-служба администрации города.

Выдача средств защиты связана с повышением предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосфере города. Проблемы с загрязнением воздуха и неприятным запахом в городе связаны с тлением руды на закрытом Сибайском карьере, где проходит экстренная рекультивация, в которой задействовано 12 единиц техники Сибайского филиала Учалинского горно-обогатительного комбината.

Медицинские маски и активированный уголь жителям Сибая выдают при предъявлении документов, подтверждающих проживание в городе.

Кроме того, с 21 января в городе планируется выдача молока детям в образовательных учреждениях, по словам главы администрации города, Рустема Афзалова, данный вопрос уже согласован с Ростпотребнадзором.

ГУ МЧС РФ по региону также дало ряд рекомендаций жителям города, в частности: плотно закрывать окна и двери в жилом помещении, регулярно проводить влажную уборку, реже выходить на улицу, обрабатывать открытые участки кожи и носоглотку после пребывания на улице физраствором, принимать витамины и обиьное питье, воздерживаться от употребления газированных напитков, а также от курения и принятия алкоголя.

Сообщается, что, по данным последних замеров, в городе было зафиксировано превышение ПДК диоксида серы в 1,6 раза. Взятие проб атмосферного воздуха в городе проводится регулярно, несколько раз в течение суток.

Ранее сообщалось, что по факту загрязнения атмосферы в городе Сибай правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело.