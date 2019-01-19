МЧС: В Крыму есть опасность схода снежных лавин

Симферополь, , 11:32 — REGNUM В горных районах Крыма существует опасность схода снежных лавин. Об этом предупредил сегодня, 19 января, министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.

По словам Шахова, обильно выпавшие снежные осадки создают опасность резского схода снежных масс. А это, в свою очередь, является угрозой жизни и здоровью людей, которые по тем или иным причинам оказались в горах.

«Также из-за снежного покрова и гололеда многие места в горах могут быть просто непроходимы для автомобилей», — отметил Шахов.

Министр подчеркнул, что спасательные службы всегда готовы к оказанию помощи людям, которые попали в трудную ситуацию в горно-лесной зоне Крыма. Но при этом Шахов напомнил, что люди, решившие зимой отправится в горы, должны соблюдать все правила безопасности и не пренебрегать рекомендациями.

Так, перед выходов в горы, туристам необходимо регистрировать свою группу в МЧС.