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На Ровенской АЭС отключился энергоблок №3 из-за срабатывания защиты

Происшествия

В произошедшем разбирается специальная комиссия

Киев, 19 января 2019, 11:09 — REGNUM  Третий энергоблок Ровенской атомной электростанции (Украину) отключен от сети из-за срабатывания системы аварийной защиты. Об этом сегодня, 19 января сообщает пресс-служба компании «Энергоатом», которая является оператором украинских АЭС.

В сообщении «Энергоатома» сказано, что энергоблок №3 ВВЭР-1000 Ровенской АЭС был отключен от энергосети после срабатывания защит. Произошла посадка стопорных клапанов и отключение турбогенератора ТГ-5 от сети с последующим снижением мощности реакторной установки до 37%.

Отмечается, что в произошедшем разбирается специальная комиссия.

В «Энергоатоме» подчеркнули, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние в районе Ровенской АЭС остается в пределах нормы, никакой угрозы нет.

Стоит отметить, что энергоблок №1 Ровенской АЭС находится на плановом ремонте. Блоки №2 и №4 работают в штатном режиме.

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Атомная энергетика
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