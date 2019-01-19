Произошёл пожар в жилом доме в Краснодаре, есть пострадавшие

Краснодар, , 11:12 — REGNUM Пожар произошёл в жилом многоквартирном доме в Краснодаре. Об этом 19 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 05:31 мск. Возгорание произошло в шестиэтажном многоквартирном жилом доме по улице Есенина.

Прибывшие на место происшествия в 05:39 пожарные установили, что горит квартира, расположенная на шестом этаже. Площадь возгорания составила 80 кв. метров.

Спасателями было эвауировано 20 человек, ещё 30 человек покинули дом самостоятельно.

Пожар был ликвидирован полностью в 06:57. В ликвидация пожара приняли участие 34 человека личного состава и 11 единиц техники.

Также есть информация о пострадавших. Подробности не сообщались.

В данное время на месте пожара работают специалисты. Устанавливаются все причины и обстоятельства возгорания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели одного человека в результате пожара в городе Большой Камень в Приморском крае.

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