Ликвидирован крупный пожар на скаладе с пенополистеролом в Благовещенске

Благовещенск, , 10:54 — REGNUM Крупный пожар, возникший в складском помещении в городе Благовещенск Амурской области, был ликвидирован пожарными. Об этом 19 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Информация о возгорании поступила в ГУ МЧС в 12:20 по местному времени (06:20 мск). Пожар возник на территории складского помещения в городе Благовещенске на улице Театральной. Площадь возгорания составила 1250 кв. метров. На складе хранился пенополистирол.

Пожар был ликвидирован в 14:55 (08:55 мск), пострадавших нет. Была произведена проливка сгоревших конструкций склада, чтобы исключить повторное возгорание.

В ликвидации пожара приняли участие 37 человек личного состава и 17 единиц техники. Лабораторией для замеров воздуха не было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

На месте пожара в данное время работают специалисты испытательной пожарной лаборатории, а также дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Благовещенску. Устанавливаются все причины и обстоятельства пожара.

Ране ИА REGNUM сообщало о пожаре в многоквартирном жилом доме в Приморском крае, где был обнаружен один погибший.