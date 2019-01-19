ЛНР: за минувшие сутки ВСУ обстреляли два населённых пункта

Луганск, , 09:00 — REGNUM Дважды за прошедшие сутки было зафиксировано нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ Народной милицией Луганской Народной Республики. Об этом 19 января сообщает пресс-служба оборонного ведомства ЛНР.

Обстрелам подверглись позиции Народной милиции, расположенные в районе двухнаселённых пунктов: посёлка городского типа Донецкий и села Желобок.

Обстрел вёлся из миномётов калибром 82 мм.

В направлении посёлка Донецкий были выпущены три боеприпаса со стороны населённого пункта Новоташковское, в направлении села Желобок было выпущено шесть мин со стороны Крымского.

Жертв и пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения в результате обстрелов нет. Повреждения и разрушения гражданской инфраструктуры зафиксированы не были.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух случаях нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ.

Стоит отметить, что «рождественское» перемирие, предполагающее полное прекращение огня, должно было начатся в Донбассе с 29 декабря 2018 года, согласно договорённостям, достигнутым трёхсторонней Контактной группой. Со времени подписания соглашения отмечено неоднократное нарушение его со стороны ВСУ.

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