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Из-за аварии в Приморье без электричества остались около 19 тысяч человек

Происшествия

На подстанции «Молодежная» в Арсеньеве произошла авария

Арсеньев, Приморский край, 19 января 2019, 01:59 — REGNUM  Около 19 тысяч человек в Приморском крае остались без электричества из-за возгорания на подстанции города Арсеньева, сообщает «Вести: Приморье».

Сообщается, что на подстанции «Молодежная» в Арсеньеве произошла авария, в результате которой без электроэнергии остались более 18 тысяч человек.

Без электричества остались не только жители Арсеньева, но и ряд жителей Яковлевского района Примоского края. Возобновить подачу электричества планируют к утру 19 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января из-за аварии в электросетях в Карелии без электроснабжения остались 22 населенных пункта в Лахденпохском районе. Авария произошла из-за нарушений в электросети напряжением 35 кВ «Липпола — Кузнечное».

Читайте ранее в этом сюжете: В Карелии более 20 населённых пунктов остались без электроснабжения

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Аварии на электросетях
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