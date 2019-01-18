Взрыв прогремел в православном соборе УПЦ МП в украинских Сумах

Сумы, Украина, , 23:59 — REGNUM В городе Сумы на севере Украины на входе в кафедральный Спасо-Преображенский собор канонической Украинской православной церкви Московского патриархата бросили взрывное устройство. Об этом сегодня, 18 января, сообщает пресс-служба Сумской епархии.

Инцидент имел место в пятницу во время богослужения. В этот момент в соборе находилось много прихожан. Взрывное устройство было брошено в притвор собора, после чего прогремел взрыв.

К счастью, никто из прихожан и служителей церкви не пострадал.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

По предварительным данным, взрывное устройство оказалось пиротехническим средством для игры в страйкбол, оснащенным зернами кукурузы.

В УПЦ МП заявили, что данные инцидент — прямое следствие тех гонений, которые украинские власти устроили на каноническую православную церковь.