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В Чехии 20 домов эвакуировали из-за авиабомбы времён Второй мировой войны

Происшествия

Стокилограммовый снаряд был обнаружен во время строительных работ

Богуславице, Чехия, 18 января 2019, 21:58 — REGNUM  На северо-востоке Чехии жители 20 домов были авакуированы из-за обнаружения авиационной бомбы времён Второй мировой войны, передаёт портал TN.cz.

Как сообщается, снаряд весом около 100 килограммов был обнаружен во время строительных работ в населённом пункте Богуславице.

Прибывшие на место специалисты-взрывотехники из соображений безопасности эвакуировали жителей прилегающих домов. После этого опасная находка была извлечена из земли и вывезена за пределы населённого пункта для ликвидации.

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