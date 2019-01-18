В Чехии 20 домов эвакуировали из-за авиабомбы времён Второй мировой войны

Богуславице, Чехия, , 21:58 — REGNUM На северо-востоке Чехии жители 20 домов были авакуированы из-за обнаружения авиационной бомбы времён Второй мировой войны, передаёт портал TN.cz.

Как сообщается, снаряд весом около 100 килограммов был обнаружен во время строительных работ в населённом пункте Богуславице.

Прибывшие на место специалисты-взрывотехники из соображений безопасности эвакуировали жителей прилегающих домов. После этого опасная находка была извлечена из земли и вывезена за пределы населённого пункта для ликвидации.

Читайте также:

Во Франкфурте-на-Майне 16 тысяч человек эвакуировали из-за бомбы времён войны

В центре Софии обнаружена 200-килограммовая авиабомба времён войны