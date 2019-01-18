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Спасатели обнаружили тело второго пилота Су-34, упавшего в Японском море

Происшествия

Два истребителя Су-34 столкнулись 18 января при выполнении планового полёта

Москва, 18 января 2019, 21:35 — REGNUM  В ходе поисково-спасательной операции на месте крушения истребителей Су-34 на Дальнем Востоке найдено тело второго лётчика без признаков жизни, сообщили в Министерстве обороны России.

По информации ведомства, индивидуальный спасательный плот с телом летчика был обнаружен судном, задействованным в поисковой операции.

Другой лётчик, успевший катапультироваться, ранее был найден живым. Его состояние оценивается медиками как удовлетворительное.

Ранее сообщалось об обнаружении живыми обоих пилотов, но затем в Минобороны опровергли данную информацию.

Напомним, два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись сегодня при выполнении планового полёта вблизи Татарского пролива. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полётов и подготовки к ним».

Читайте ранее в этом сюжете: По факту столкновения Су-34 на Дальнем Востоке возбуждено уголовное дело

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Авиапроисшествия
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