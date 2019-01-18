Дознавательницу, изнасилованную коллегами, уволили из рядов МВД

Уфа, , 20:22 — REGNUM В Уфе уволили из правоохранительных органов дознавательницу, которая заявила о том, что стала жертвой группового изнасилования, совершенного её коллегами. Об этом сегодня, 18 января, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Из рядов правоохранительных органов были уволены две сотрудницы по результатам служебной проверки инцидента, произошедшего в октябре 2018 года в отделе полиции по Уфимскому району.

По данным местных СМИ, одна из уволенных сотрудниц — та самая дознаватель, которая является потерпевшей по делу об изнасиловании. По этому инциденту министр внутренних дел Башкирии Роман Даев назначил проверку в отношении нескольких сотрудников, замешанных в этом деле, из-за грубого нарушения ими служебной дисциплины.

В ходе проверки было установлено, что две сотрудницы отдела дознавания в вечер, когда произошел тот самый инцидент, употребляли спиртное в Уфимском райотделе МВД России вместе с тремя руководителями, которые после этого были уволены из рядов правоохранительных органов за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции. Речь идет об обвиняемых по делу об изнасиловании дознавателя.