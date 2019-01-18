В калужском Обнинске онколог-взяточник отделался условным судебным сроком

Обнинск, Калужская область, , 20:04 — REGNUM Заведующий Центром брахитерапии рака предстательной железы Обнинской клинической больница №8 ФМБА России (Калужская область) Павел Свиридов признан судом в совершении 24 эпизодов получении взяток и мошенничестве в значительном и крупном размере. Как сообщила 18 января корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Калужского регионального следственного управления СК России Лилия Мошкова, онколог приговорен к четырем годам лишения свободы условно. Ему также назначен штраф в размере пяти миллионов рублей с лишением права занимать должности в медицинских учреждениях, входящих с государственную систему здравоохранения, сроком на 3,5 года.

По словам Мошковой, следствием и судом установлено, что в 2015—2016 годах Свиридов получал от пациентов, страдающих онкологическим заболеванием, взятки в размере от 50 до 400 тысяч рублей за организацию лечения, проведение операции методом контактно-лучевой терапии с использованием йода 125-го и за содействие в выделении квоты на высокотехнологичную медицинскую помощь. Между тем, некоторые пациенты не знали, что лечение в Центре проводится за счёт бюджета, другим же заведующий сообщал, что деньги необходимы для приобретения недостающих материалов. При этом доктор не имел намерения и реальной возможности их приобрести, так как частным лицам радиоактивные источники не продаются, в учреждении нехватки источников для проведения запланированных операций не имелось.

«В ходе следствия выяснилось, что онколог сообщал больным людям о том, что цена квоты не соответствовала фактически проведенному лечению. Однако было установлено, что Свиридов оформлял лечение своих пациентов в два этапа, то есть на каждого пациента оформлялось две квоты. Проведенные в ходе расследования экспертизы показали, что с учётом двойного размера квоты на пациента, сумма которых составляла 490 тысяч рублей, установлен профицит квоты, то есть цена квоты была больше фактической цены лечения каждого пациента на десятки тысяч рублей. Другие медицинские учреждения России, использующие метод брахитерапии, не отказались от его использования ввиду уменьшения квоты, смогли снизить затраты на лечение либо с 2016 года использовали отечественные микроисточники, стоимость которых примерно в два раза меньше микроисточников, используемых Свиридовым», — подчеркнула, представились регионального управления СК России Лилия Мошкова.

Напомним, по данным правоохранительных органов Калужской области в 2018 году к уголовной ответственности в регионе за совершение коррупционных преступлений привлекались главы поселений, сотрудники муниципальных учреждений, Росреестра, Ространснадзора, налоговой службы, депутат, адвокаты, сотрудники системы исполнения наказаний и службы судебных приставов, медики, сотрудники силовых структур. Так, в Кировском районе вынесен приговор бывшему замдиректора Нагорновского психоневрологического интерната, который присвоил деньги одного из пациентов, а также незаконно использовал деньги пациентов на приобретение инвентаря для участия сотрудников интерната в туристическом слёте. Приговором суда замдиректору социального учреждения назначен штраф 150 тысяч рублей и 1,5 года лишения права занимать руководящие должности.