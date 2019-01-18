Россельхознадзор изъял в Подмосковье красную икру с кишечной палочкой

Москва, , 18:59 — REGNUM Сотрудниками Россельхознадзора в декабре минувшего года была пресечена деятельность по производству фальсифицированной и небезопасной икры лососевых видов рыб в Московской области. Об этом 18 января сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, в ходе операции, проведённой совместно с МВД, было изъято в общей сложности более 19 тысяч банок контрафактной продукции, а также подготовленная к фасовке икра общим весом свыше 3,5 тонн.

В ходе проведённых лабораторных исследований в икре ряда производителей было обнаружено превышение количества бактерий группы кишечной палочки. Речь идёт об икре кеты и чавычи «Жемчужина Камчатки», икре лососевой зернистой «Маяки Сахалина», икре «Сахалинская кета» и «Сахалинская горбуша», а также икре зернистой чавычи «Гостовская».

При этом отмечается, что в указанной продукции, обозначенной как икра кеты, ДНК кеты в ходе исследований обнаружено не было.

Помимо этого, в пробах икры щуки «Новинка» было выявлено превышение количества мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов.

Сообщается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Материалы лабораторных исследований будут переданы Россельхознадзором в правоохранительные органы.