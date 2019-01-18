Минобороны РФ опровергло данные об обнаружении второго летчика Су-34

Москва, , 18:54 — REGNUM Министерство обороны Российской Федерации опровергло информацию об обнаружении и спасении второго летчика Су-34, который разбился на Дальнем Востоке. Соответствующее заявление распространила сегодня, 18 января, пресс-служба военного ведомства.

Напомним, авария произошла на Дальнем Востоке в районе Японского моря. Два самолета Су-34 коснулись друг друга в воздухе. Боевые машины рухнули в воду. Пилоты успели катапультироваться.

Сперва появилась информация об обнаружении двоих летчиков. Но теперь Минобороны России сообщает, что был обнаружен лишь один летчик.

«Прежняя информация об обнаружении и спасении второго летчика, к сожалению, не подтвердилась», — сказано в сообщении Минобороны РФ.

В районе поисков работают шесть кораблей.