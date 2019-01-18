Жертву группового изнасилования уволили из органов МВД

Уфа, , 18:47 — REGNUM По итогам служебной проверки, которая была проведена по распоряжению министра внутренних дел по Башкирии генерала-лейтенанта полиции Романа Деева, руководство регионального управления МВД приняло решение об увольнении двоих сотрудниц. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

«В ходе проверки установлено, что двое сотрудниц подразделения дознания совместно с тремя руководителями подразделений республиканского МВД употребляли спиртные напитки в помещении административного здания ОМВД России по Уфимскому району», — подчеркнули в управлении.

По результатам проверки решено уволить двоих сотрудниц отдела МВД России по Уфимскому району за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

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Одна из уволенных и есть девушка-дознаватель, которая обвинила троих коллег в изнасиловании.

Ранее сообщалось, что в ночь происшествия в здании МВД она находилась с подругой.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ночь на 30 октября трое сотрудников полиции, по версии следствия, изнасиловали свою коллегу, 23-летнюю девушку-дознавателя. Преступление было совершено в здании отдела по вопросам миграции отделения МВД по Уфимскому району.

Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»), п. «а» ч. 2 ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера»). Подозреваемых — 51-летнего начальника отдела МВД по Уфимскому району, 50-летнего начальника ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району — задержали.

Всех троих фигурантов уголовного дела уволили из правоохранительных органов с формулировкой «за проступки, порочащие честь и достоинство».

Адвокат одного из фигурантов Валерия Посохова заявила, что девушка-дознаватель, проходящая по делу об изнасиловании в качестве потерпевшей, отказалась пройти обследование на полиграфе.

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По информации пресс-службы СУ СКР по Башкирии, в результате судебно-медицинской экспертизы на теле потерпевшей обнаружены травмы, характерные для жертв изнасилования.

На прошлой неделе появилась информация, что пострадавшая потребовала компенсации морального ущерба в размере 30 млн рублей. Однако адвокат Посохова эту информацию опровергла. В то же время адвокаты обвиняемых указали, что знают о существовании иска, но его не видели.

В конце декабря Советский районный суд Уфы продлил на два месяца срок ареста всех фигурантов дела о групповом изнасиловании на два месяца — до 28 февраля.

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