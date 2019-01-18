По факту столкновения Су-34 на Дальнем Востоке возбуждено уголовное дело

Москва, , 17:59 — REGNUM Военное следственное управление по Тихоокеанскому флоту возбудило уголовное дело по факту столкновения двух российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 над Японским морем, сообщает 18 января пресс-служба Следственного комитета.

Как уточняется, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьёй 351 УК России «Нарушение правил полётов и подготовки к ним».

Напомним, сегодня два самолёта Су-34, относящиеся к войсковой части №77 983, столкнулись при выполнении планового полёта вблизи Татарского пролива и упали в воду.

Пилоты самолётов успели катапультироваться и были найдены в ходе поисково-спасательной операции в районе крушения. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Возможной причиной произошадшего была названа ошибка пилотирования.

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