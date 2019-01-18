Экс-сотрудники «Норильского никеля» осуждены за гибель четырёх человек

Норильск, Красноярский край, , 17:42 — REGNUM В Норильске (Красноярский край) осуждены двое экс-сотрудников ГМК «Норильский никель», виновных в нарушении правил эксплуатации на объекте. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 18 января, в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю.

Уточняется, что приговор по ч. 3 ст. 217 УК РФ вынесен в отношении бывшего начальника подземного участка горно-подготовительных работ № 4 Шахтопроходческого управления № 4 ООО «Заполярная строительная компания» и бывшего начальника подземного участка вентиляции ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель».

Трагедия произошла 7 июля 2017 года. По данным следствия, начальники подземных участков знали, что на руднике «Заполярный» действует газовый режим, и ведение горных работ строго регламентировано «Специальными мероприятиями по ведению горных работ в условиях газового режима». Также им было известно о том, что в забое горной выработки Транспортный штрек № 2, опасной по выделению метана, сутки не работали вентиляция и датчик метаноконтроля АС-9. Однако мер по разгазированию выработки они не приняли, эксплуатацию оборудования и производство горных работ в забое не запретили. Кроме того, в работах применялась подземная погрузочно-доставочная машина.

В итоге произошёл взрыв газо-воздушной смеси, погибли четыре человека. Предприятие понесло ущерб на сумму более 47 миллионов рублей.

Суд приговорил бывшего начальника подземного участка горно-подготовительных работ №4 к двум годам лишения свободы условно с лишением права занимать определённые должности сроком на два года. Бывший начальник подземного участка вентиляции получил три года лишения свободы. Наказание ему заменили принудительными работами сроком на три года с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Он также лишён права занимать определенные должности в течение двух лет. Приговор суда в законную силу не вступил, подытожили в ГСУ СКР по краю.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после взрыва из шахты эвакуировали свыше ста человек. 8 июля 2017 года в Норильске объявили траур.

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