Житель Башкирии выжил после падения с девятого этажа в шахту вентиляции

Белорецк, Башкирия, , 17:27 — REGNUM Житель Башкирии выжил после падения с крыши девятиэтажного дома в вентиляционную шахту. Об этом ИА REGNUM сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в Белорецке. Сообщение о падении поступило утром 18 января. Мужчина упал, а самостоятельно выбраться не смог. Его крики о помощи услышала местная жительница, которая гуляла с собакой.

Предварительно обследовав здание, спасатели частично разобрали вентиляционную шахту и вытащили пострадавшего. Им оказался 29-летний мужчина.

Только прибыв на место происшествия, спасатели поняли, что единственная возможность попасть в шахту — с крыши девятиэтажки.

Мужчину передачи службе скорой помощи, врачи которой диагностировали у него только «общее переохлаждение организма».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре прошлого года в московском районе Марьино мужчина выпал из окна квартиры, находящейся на 12-м этаже многоэтажного жилого дома.

После падения пострадавший остался жив, он был передан медикам с травмами, характерными для падения с высоты.

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