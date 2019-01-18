Суд рассмотрит дело нижегородского депутата о незаконной долевой стройке

Нижний Новгород, , 17:09 — REGNUM В Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода с утвержденным обвинительным заключением передано уголовное дело генерального директора компании — застройщика по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ («Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости»). Об этом сообщает генеральная прокуратура РФ.

По версии следствия, мужчина на посту главы компании в 2016—2017 годах привлек денежные средства около 20 местных жителей по договорам о долевом строительстве многоквартирного дома на улице Тверская. Общая сумма средств дольщиков составила более 93 млн рублей.

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При этом дом до настоящего времени в эксплуатацию не сдан.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, дело было возбуждено еще в октябре 2017 года. Строительство ЖК «Славянский квартал» в Нижнем Новгороде осуществлялось без получения разрешения на строительство, при этом средства участников долевого строительства привлекались. Компания, которая является застройщиком — это АО «Производственно-строительная фирма «Автотехстрой». Имя директора компании и депутата ни прокуратура, ни СКР не раскрывает. Однако известно, что генеральным директором компании-застройщика является Вадим Жук.

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