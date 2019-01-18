15 человек отравились шаурмой в Воронеже

Воронеж, , 17:08 — REGNUM 15 человек госпитализированы в Воронеже с сальмонеллезом. Все они покупали шаурму в одном из киосков на улице генерала Лизюкова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения 18 января.

В общей сложности с 16 по 18 января в Воронежскую областную клиническую инфекционную больницу было госпитализировано 15 человек с признаками пищевого отравления. Все были доставлены по «скорой». По словам пациентов, накануне они покупали шаурму в одном из киосков на улице Лизюкова.

На момент поступления у заболевших отмечалось состояние средней тяжести: высокая температура, боли в животе. Медики диагностировали у них сальмонеллез. Сейчас у всех пациентов состояние улучшилось.

Отметим, что в сентябре 2018 года 23 жителя Южно-Сахалинска попали в больницу после того, как попробовали шаурму на улице.